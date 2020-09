Paolo Del Debbio contro Pasquale Tridico a Dritto e rovescio: "Perché l'Inps non risponde?"

17 settembre 2020 a

"Perché l'Inps non risponde?". Paolo Del Debbio incalza Pasquale Tridico sul tema della cassa integrazione che non sarebbe stata percepita da 30.324 italiani, com quasi 400mila dipendenti in attesa di altri pagamenti, e il 60% di cassa integrazione anticipati dagli imprenditori. Un bagno di sangue. "Io non sono ossessionato - spiega Del Debbio -, ma vorrei risposte e conferme sui numeri".





"Abbiamo scritto mail, chiesto interviste, abbiamo proposto di concordare temi. Faccia rispondere qualcuno, a un segretario, a un portaborse. Volevamo capire perché queste cose non funzionano". Del Debbio ha raccolto anche la drammatica testimonianza di Francesca, una ragazza romana rimasta disoccupata con un marito cha lavora part-time in un bar e con due figli minorenni. "Quando devo dirgli no, è veramente dura".

