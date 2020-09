Regionali Toscana, Annalisa Chirico: "Lega primo partito? Fine del vecchio mondo anche se la Ceccardi perde"

21 settembre 2020 a

“Indipendentemente da chi vincerà tra Eugenio Giani e Susanna Ceccardi, se davvero la Lega si confermasse primo partito in Toscana, dopo l’Emilia Romagna e l’Umbria, sarebbe la fine del vecchio mondo”. Così Annalisa Chirico ha commentato a RadioNews24 i primi exit poll sulle elezioni regionali. Tutto dipende dal testa a testa in Puglia e soprattutto dal tentativo di rimonta della Ceccardi in Toscana, dove la leghista sembra partire tre punti dietro. Per la giornalista de Il Foglio è però chiaro che, anche in caso di sconfitta risicata della candidata a governatore, la Lega potrebbe affermarsi in qualità di primo partito, come già avvenuto in altri fortini della sinistra. Tra l’altro la Chirico si è detta curiosa “di conoscere i risultati della Lega in Puglia e di Italia Viva in Toscana”, con Matteo Renzi che potrebbe aver sancito la sua definitiva sparizione politica. Infine la giornalista si è espressa sulle possibili conseguenze nazionali di questa tornata elettorale: “Non prevedo cambiamenti a Roma perché la forza di questo governo sta nella sua debolezza”.

