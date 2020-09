Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia: "Ceccardi, un risultatone in Toscana. La fine dell'era Pd si avvicina"

21 settembre 2020 a

a

a

"Il centrodestra in Toscana ha fatto un lavoro politico, è un risultatone". Maria Giovanna Maglie analizza le elezioni regionali in quanto tali, senza proiezioni a livello nazionale. E per questo, sottolinea la giornalista in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, la cifra raggiunta da Susanna Ceccardi, candidata governatrice della Lega sostenuta da tutto il centrodestra, avvicina la fine in un'epoca che in Emilia Romagna come in Toscana sembrava inscalfibile".

"Ecco chi ha salvato Conte e il Pd": l'analisi del voto di Myrta Merlino, una beffa per il centrodestra

Insomma, chi gioisce per la tenuta della roccaforte rossa e chi piange per la scalata mancata al fortino dovrebbero dare un po' più tempo a Salvini, Meloni e Berlusconi. La vera domanda per la Maglie è però questa: quanto possono aspettare i leader del centrodesta sulla riva del fiume?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.