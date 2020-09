L'aria che tira, rissa Sallusti-De Gregorio: "L'ha chiamata Myrta, perché la Merlino non si inc*** come concita?"

23 settembre 2020 a

“Dario Nardella ha appena chiamato la Merlino ‘Myrta’. Come mai lei non si è incazz*** come la De Gregorio?”. Puntuale il commento di Alessandra Menzani, giornalista di Libero che da L'aria che tira coglie una prova della faziosità dell’ex direttrice de L’Unità, che a DiMartedì ha dato vita ad uno scontro surreale con Alessandro Sallusti. Solo perché quest’ultimo l’ha chiamata per nome: “Perché non usi il cognome come per tutti gli altri?”, ha attaccato Concita, che non si è placata neanche dinanzi alla replica stupita del direttore de Il Giornale: “Ah, mi scusi, dottoressa. Siccome quando ci vediamo di persona ci diamo del tu e scherziamo, mi sono permesso di farlo anche qui”. “A parte che scherziamo non tanto, ma io ti chiamo Sallusti. Non voglio il titolo, voglio il cognome, non capisco perché solo con me non lo usi”, ha continuato la De Gregorio fino a quando non è intervenuto Giovanni Floris per chiudere il discorso: “Vabbè, magari ti chiama Concita perché è il nome della tua rubrica e lui ne è un accanito lettore”.

“Perché mi chiami Concita e non De Gregorio?”. Scena ridicola a DiMartedì, Sallusti le ride in faccia: “Ma se fuori dalla tv..."

