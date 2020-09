Luis Suarez, Enrico Mentana al TgLa7: "Un caso che sembra fatto apposta", il cupo sospetto del direttore

24 settembre 2020 a

a

a

Siamo al TgLa7 di Enrico Mentana, per la precisione all'anteprima dell'edizione di giovedì 23 settembre. E il direttore, seduto sulla scrivania, annuncia e descrive i temi che verranno trattati nell'edizione che sta per iniziare, argomento principe la resa dei conti nel M5s dopo la sconfitta alle regionali con l'assemblea congiunta in corso. Ma il fatto curioso arriva quando Mitraglietta dà conto dell'ultima notizia, quella relativo al test-farsa di Luis Suarez. Nelle ultime ore, si è appreso del fatto che tra l'Università di Perugia e della Juventus ci sono stati dei contatti che riguardano Fabio Paratici e il ds Federico Cherubini. Ed ecco che così Mentana afferma: "E poi ovviamente ci occuperemo della telenovela Suarez, un caso in cui ogni giorno ce n'è una, ne esce una diversa. Uno stillicidio - rimarca - che sembra fatto apposta per attizzare i tifosi e i curiosi", conclude il direttore. Insomma, informazioni col contagoccio soltanto per tenere l'attenzione alta? Chissà...

Travaglio gongola, Lilli Gruber gode: ecco l'unica sinistra che ha trionfato, una roba mai vista prima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.