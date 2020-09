Vittorio Sgarbi contro Stefano Bonaccini: "Ti prego, cambia quella roba". Nella foto, un dettaglio da brividi

25 settembre 2020 a

Oh mamma, Stefano Bonaccini. Si parla del presidente dell'Emilia Romagna, l'uomo che ai tempi della sfida con Lucia Borgonzoni mantenne tale la roccaforte rossa. L'uomo nuovo del Pd, al centro di molteplici retroscena di stampa che lo danno come papabile successore di Nicola Zingaretti come segretario in vista di una sfida a livello nazionale, magari da candidato premier. Insomma, per i democrat è l'uomo del momento, e lo è da un pezzo. Trasversale, schietto, apprezzato anche da parte degli schieramenti politici avversi, scivola però sullo stile. Almeno secondo Vittorio Sgarbi, il critico d'arte che rilancia su Twitter la foto di Bonaccini che potete vedere qui sotto. Ecco il governatore di spalle, o meglio si vedono soltanto gambe e piedi. La ragione? Sgarbi la spiega nel commento con cui rilancia il cinguettio: "Caro Stefano, ti prego, cambia pantaloni!". L'hashtag? "Risvolti". Tutto chiaro, insomma. No, Sgarbi non ha apprezzato il risvoltino.

