Flavio Briatore da Massimo Giletti: "I politici? Scarsi che scelgono gli scarsi", assist e cannonata

Parla Flavio Briatore. E tuona. A Giletti c’è, il programma del venerdì mattina di Massimo Giletti in onda RTL102.5, è ospite proprio lui. La frase sui politici è una stoccata. “Sono scarsi e scelgono quindi gente scarsa come loro”, tuona. Cala il gelo. La Rete es\plode e non si parla di altro. Poi l’imprenditore si spende su Donald Trump sostenendo che risalirà nei sondaggi in modo schiacciante. Ma a Flavio Briatore parla anche della questione Pasquale Tridico (il presidente dell’Inps). “Uno che accetta 60.000 euro lordi per gestire l'Inps già c’è qualcosa che non funziona. La gente devi pagarla, ma deve essere brava, non puoi avere gente incapace. Per trovare un manager bravo prima devi guardare all’interno della tua azienda per vedere se c’è qualcuno che può migliorare e se non c’è allora vai dai cacciatori di teste che cercano e trovano le persone giuste. L'Inps è gestita malissimo, come tante aziende in Italia, quando dai in mano a qualcuno 400 miliardi dei cittadini, devono essere gestiti”, tuona Briatore. Che sgancia la bomba: “I politici sono scarsi, come possono scegliere gente brava, scelgono quelli scarsi come loro. Io farei come hanno fatto a Singapore: i migliori studenti andavano con una borsa di studio all’estero nelle migliori università e quando tornavano i più bravi li prendeva il governo a prezzo di mercato”.

