Matteo Salvini, l'ultima nefandezza di Marco Travaglio e "Il Fatto Quotidiano": il leader della Lega fa schifo anche al coronavirus

Il Fatto Quotidiano e Marco Travaglio non si smentiscono mai. Anche questa volta, nell'edizione di mercoledì 7 ottobre, il giornale supera ogni limite nei confronti di Matteo Salvini. Come? Con una vignetta in prima pagina che ritrae il leader della Lega schifato pure dal coronavirus. Sopra la frase: "Io lì dentro non ci entro" e "Non attizzava proprio più nessuno".

Il riferimento, con ogni probabilità, è alle Amministrative che hanno visto la Lega perdere qualche consenso in favore di Giorgia Meloni. Quanto basta per scatenare il quotidiano filo-Conte che ancora non ha ben chiaro i veri numeri dell'opposizione e quelli della maggioranza. Il suo governo infatti non se la spassa proprio bene. In ogni caso il leader del Carroccio non può far altro che prenderla sul ridere: "Fatto Quotidiano, che pena... Bacioni ai gufi", cinguetta.

