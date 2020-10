Massimo Galli contro Nicola Porro e Matteo Bassetti: "Energumeno, madre dei poveri di spirito sempre fertile"

11 ottobre 2020 a

a

a

"Un energumeno". Massimo Galli definisce così Nicola Porro, con cui ha avuto qualche giorno fa una violentissima rissa in diretta a Stasera Italia. Intervistato da David Parenzo e Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio 24, il virologo dell'ospedale Sacco di Milano, il volto più celebre dei virologi anti-coronavirus del fronte "pessimista", ne ha per tutti a partire da Matteo Bassetti, l'infettivologo con cui non corre buon sangue: "Qualche mio collega dice che devo informarmi di più. Se qualcuno si vuole ostinare a difendere alcuni interessi che ormai sono ben definiti e ben delineati… Come si fa a dire che non siamo in un problema serio? Qualcuno lo fa, anche tra i miei colleghi, ahimé".

"Santo cielo...". Galli, mazzata in diretta: "Segni che non volevamo vedere". Coronavirus, nuovo orrore in corsia?

Poi Porro, appunto: "Mi ha dato del poveraccio? La madre dei poveri di spirito è sempre molto fertile. Ma poi poveraccio de che? Quello che fa impazzire certe persone è che io non devo presentarmi in politica, non devo promuovere libri, né ottenere maggiori consulenze da questa o quella casa farmaceutica. Sono cose che non mi appartengono".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.