Myrta Merlino, a L'aria che tira lo sfottò manda in crisi Mario Monti: "Guardate che occhi tristi", il segreto svelato sul Loden

La televisione al tempo del coronavirus, della seconda ondata che sta mordendo in tutta Italia: televisione a distanza, gli ospiti dopo qualche mese in studio tornano a partecipare da remoto. E L'aria che tira di Myrta Merlino in onda su La7 non fa eccezione. Siamo alla puntata di lunedì 12 ottobre, e gli ospiti che non possono incontrarsi sono Mario Monti e il meteorologo Paolo Sottocorona, due che si sono simpatici, abituati ad improvvisare curiosi siparietti tra una previsione e l'altra. E così la Merlino sceglie il registro ironico per scherzare sul reciproco "dolore" dei due nel non potersi incontrare. "Vedo un velo di tristezza negli occhi di Mario Monti e Paolo Sottocorona, incontrarsi a distanza per loro è un dolore", scherza la Merlino. E il Loden: "La prego di salutarmi il suo ospite"; "Certo che sì, farò da tramite come sempre fra voi due", conclude la Merlino.

