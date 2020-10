Lega, sfottò a Repubblica: "Coronavirus, ecco come dovremmo fare sesso secondo il quotidiano"

12 ottobre 2020 a

In emergenza coronavirus la preoccupazione di Repubblica è la vita sessuale degli italiani. Sul sito del quotidiano di Maurizio Molinari spunta infatti l'intervento di Roberta Rossi, sessuologa e psicoterapeuta dell'Istituto di psicologia clinica, che risponde alle domande e ai dubbi dei lettori sulle relazioni nei giorni del Covid. Una notizia che fa parecchio sorridere alla Lega. Il Carroccio, sulla sua pagina Twitter, non può fare altro che commentare così: "Le raccomandazioni di Repubblica: 'Sesso? Con la mascherina'".

Non sono da meno gli utenti che si scatenano sotto il post leghista: "Mmmh, e che fanno ci mandano l'esercito a controllare?? Sempre dietro segnalazione dei vicini?!?", ironizza uno in riferimento alle parole di Roberto Speranza sulle nuove linee guida anti-Covid. E ancora: "Ormai siamo alla farsa questo governo e una farsa unica sono degli incapaci totali e non si rendono conto adesso pure sul sesso dicono la sua pazzesco e poi il bello è quegli idioti pentastellati che ci credono e si metteranno la mascherina".

