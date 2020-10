Non è l'Arena, Mirko Scarcella inquadra la moglie seminuda sul letto: clamoroso imprevisto in diretta

13 ottobre 2020 a

La "follia" del guru Mirko Scarcella a Non è l'Arena. Da Massimo Giletti domenica sera si è parlato anche di social con l'ex "deus ex machina" (così si definisce lui) del fenomeno di Instagram Gianluca Vacchi che ha deciso di mandare inquadrare in diretta con il proprio telefonino anche la moglie Dash, seminuda sul letto con la figlioletta Sienna Rose, di pochi mesi.



Quando Giletti gli ha chiesto di mostrare la consorte, non poteva sapere che Scarcella avrebbe osato riprenderla in tenuta semi-adamitica. E invece eccola qua, coperta solo da reggiseno e slip. Immagini piuttosto imbarazzanti, con una sola scusante: sono andate in onda a tarda serata, nell'ultimo blocco di Non è l'Arena.

