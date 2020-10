Meghan Markle, "sono spaventato al solo pensiero": il vip terrorizzato, chi è davvero la Duchessa

13 ottobre 2020 a

Una testimonianza un poco inquietante su Meghan Markle, la moglie del principe Harry. A parlare di lei è Patrick J. Adams, suo marito nella serie tv Suits, quella che rese Meghan celebre. L'attore, intervistato da Radio Times, ha parlato della duchessa di Suessex spiegando che "eravamo amici, ma adesso mi fa paura". E ancora: "Confesso. Sono sette mesi che lei è tornata in California, ma non l'ho chiamata neppure una volta. Sono un po' intimidito e molto spaventato, anche solo a pensarlo", confessa. Insomma, terrorizzato da Meghan Markle, dalla nuova dimensione in cui il matrimonio con il principe Harry la ha proiettata. Infine, una curiosità su Adams: quando fu ufficializzato il fidanzamento con Harry d'Inghilterra, l'attore scherzò su Twitter, "mi aveva detto solo che usciva a prendere il latte", cinguettò.

