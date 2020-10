Giuseppe Cruciani a Fuori dal coro contro Inps e Tridico: "Lo scopro stasera, mi vergogno come italiano"

14 ottobre 2020 a

a

a

"Io da cittadino italiano mi vergogno". Giuseppe Cruciani, in studio da Mario Giordano a Fuori dal coro, commenta sconcertato i servizi del talk di Rete 4 sui disastri dell'Inps e di Pasquale Tridico. "Francamente non avevo seguito tutte le storie nelle precedenti puntate, ma mi vergognerei a pagare persone che gestiscono i miei soldi in questo modo".



"Non ha un'impronta italiana, proprietà dei comunisti": Giuseppe Cruciani smonta "Bella Ciao" a scuola, l'ultima follia Pd

"Secondo punto - prosegue inviperito il conduttore de La Zanzara su Radio 24 -: non ci si può stupire se la stessa Inps che gestisce gli immobili in questo modo vergognoso, facendoci perdere tutti questi soldi, poi faccia apparire una persona viva come una persona morta. Perché ci dobbiamo stupire che la signora collegata lì per l'Inps sia morta?". Come dargli torto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.