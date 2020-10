L'aria che tira, il ristoratore contro Dino Giarrusso: "Vivi su Marte?", "Questa è propaganda"

14 ottobre 2020 a

"Lei dove vive?". Un ristoratore, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira, travolge letteralmente Dino Giarrusso, esponente del Movimento 5 Stelle che difende l'operato del governo sull'emergenza coronavirus, dal Dpcm ai sussidi economici.

"Giarrusso ha elencato tutta una serie di misure che hanno aiutato i ristoratori e i baristi - spiega il ristoratore -. Il blocco dei licenziamenti dov'è? I famosi 25mila euro sono arrivati a pochissimi, gli altri sono stati segnalati alla Crif. I 600 euro fanno ridere perché dopo due giorni ce li avete ritolti e c'è chi col reddito di cittadinanza sta sul divano e ci prende in giro. Fatemi capire qual è l'aiuto che ci sta dando il governo se non mettere paura alla gente". "Questa è propaganda", balbetta Giarrusso. "Chi vive in quei palazzi vive su un altro pianeta", è la conclusione dei ristoratori in piazza.

