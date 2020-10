Giovanni Floris a Tagadà: "Crisanti parla di lockdown a Natale? Arriverà, dobbiamo solo capire come sarà"

14 ottobre 2020 a

“Un lockdown a Natale è nell’ordine delle cose”. Da questa frase di Andrea Crisanti ha preso il via la riflessione di Giovanni Floris, ospite di Tiziana Panella a Tagadà. Il conduttore di La7 ha espresso il suo punto di vista sull’attuale situazione epidemiologica dell’Italia che ha fatto scattare nuovamente l’emergenza coronavirus: “Temo che dobbiamo ragionare su che tipo di lockdown ci sarà piuttosto che su se arriverà o meno. Dalle cose che dicono gli esperti e i responsabili di governo mi sembra di capire che si ragiona su dei lockdown circoscritti, ma nessuno ha escluso l’ipotesi che ci sia una chiusura generalizzata”. Floris ha poi specificato che non crede che l’Italia tornerà al lockdown duro e puro sperimentato la scorsa primavera nei mesi più duri della pandemia: “Mi sembra difficile che il Paese venga chiuso di nuovo del tutto, ma diverse zone temo che prima o poi saranno costrette a farlo”. Resta da capire solo quando avverranno le nuove chiusure: “In Francia avevano proposto un lockdown preventivo per essere più tranquilli a Natale. Pensare ad un Natale in lockdown per noi italiani sarebbe ancora più triste”, ha chiosato Floris con l’approvazione della Panella.

