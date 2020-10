Billy Costacurta, le confessioni: "Le feste pazzesche a casa di Nicola Berti e Martina Colombari che mi controlla il telefonino"

14 ottobre 2020 a

Billy Costacurta è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso de I Lunatici" L'ex difensore del Milan ha parlato un po' di se: "Io e Paolo Maldini, che è stato il mio compagno di merende, andavamo in discoteca, però senza bere e fumare, perché non abbiamo mai bevuto né fumato. Altri invece hanno esagerato, esageravano con l'alcol e le sigarette e la mattina quando si svegliavano per andare agli allenamenti non erano in perfetta forma. Non chiedetemi nomi. Ne faccio solo uno: Nicola Berti. Faceva delle feste meravigliose, da lui ti lasciavi andare. Anche io e Maldini che eravamo un po' bacchettoni. Mi ricordo una nottata in Francia con Dugarry, che era il re delle notti in Costa Azzurra...".

L'ex calciatore ha poi parlato del rapporto con Martina Colombari. "Litighiamo? Sì, ma soltanto per questioni riguardanti nostro figlio. Stiamo insieme da 25 anni, lei è un po' più ansiosa con nostro figlio, lei a 16 anni è diventata miss Italia, è stata più a contatto con certe regole, io ho avuto più libertà. Abbiamo una diversità di vedute per quel che riguarda la crescita di nostro figlio che ci porta ogni tanto a dei contrasti che riguardano però solo nostro figlio, per il resto ci siamo incastrati perfettamente. Lei mi controlla il telefonino, io invece non l'ho mai fatto". ha concluso Billy.

