Selvaggia Lucarelli a Piazzapulita: "Un signore ha fatto la pipì sopra la mia foto". Il video che sconvolge anche Formigli

Dell'odio sui social Selvaggia Lucarelli è tra le massime esperte in Italia, nonché vittima abituale. "I primi gruppi sono nati nel 2013 e 2014, erano un fenomeno enorme seguiti principalmente da minorenni". Ragazzini capaci di ogni nefandezza verbale, dagli insulti razziali alle minacce sessuali.

"Multate chi gioca a calcetto poi permettete questa roba". La bordata di Selvaggia Lucarelli: "Roba da idioti"

Ospite di Piazzapulita, la giornalista di Tpi e Fatto quotidiano spiega: "Le parole poi diventano azione. Le aggressioni contro di me sono quotidiane. Pochi giorni fa un signore ha preso la mia foto, è andato alla stazione di Torino, l'ha buttata per terra e ci ha fatto la sua pipì sopra. Poi ha pubblicato il video sulla sua pagina Instagram con 25mila followers dicendo che avrebbe dato 2mila euro a chi tra i suoi followers avesse avuto il coraggio di taggarmi. Io ho taciuto per pudore, poi quel video è stato ripreso da una comunità con 2 milioni e mezzo di followers".

