Ballando con le stelle, altra batosta per Alessandra Mussolini: come gode Selvaggia Lucarelli

Che batosta, per Alessandra Mussolini. Si parla di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai 1 a cui la Duciona partecipa in coppia con Maykel Fontes. Già, perché la Mussolini, riporta davidemaggio.it, langue nei bassifondi della classifica del gradimento social (la coppia riesce a tenersi alle spalle soltanto Celentano-Hoffmann e Catalani-Villfor). La classifica, per inciso, è dominata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, per certo la coppia più chiacchierata e appassionata di questa edizione di Ballando. Insomma, Selvaggia Lucarelli avrò un'altra ragione per infierire contro la Mussolini, suo bersaglio prediletto nel programma: il pubblico infatti non sembra amare granché la mitica Duciona.

