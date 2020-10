Stasera Italia, Nino Cartabellotta sul coronavirus: "Circola più di quanto lo cerchiamo, l'indicatore esatto è il rapporto tra positivi e casi testati"

16 ottobre 2020 a

"Il virus circola più di quanto lo cerchiamo". Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, fa chiarezza a Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da Barbara Palombelli. "Circa il 60 per cento - spiega ancora - dei 150mila tamponi che abbiamo fatto è per trovare nuovi casi, circa il 40 di controllo". Percentuale, questa, che per Cartabellotta si andrà a ridurre. E ancora: "L'indicatore più accurato non è il rapporto tra positivi e tamponi effettuati, ma tra i positivi e casi testati che ad oggi ha una media nazionale di 8,6".

Eppure non tutte le regioni vantano di un numero così basso. In Valle d'Aosta, per esempio, "questo è oltre il 22". In sostanza "indipendentemente dal numero dei tamponi effettuati, la percentuale dei positivi aumenta".

