Matteo Salvini, clamoroso: con chi lo hanno beccato seduto al ristorante. "Non confermo né smentisco"

Una grossa sorpresa al tavolo di un ristorante a Roma. A dare conto del curioso caso è Tpi.it, che fa sapere che un paio di giorni fa, in un noto ristorante di via Savonarola, nei pressi del Vaticano, sono stati pizzicati insieme Matteo Salvini e Rocco Siffredi. Il ristorante è molto frequentato dal leader della Lega, uno dei posti che preferisce e dove si reca più spesso nella capitale: insomma, si è trattato di un incontro casuale. Salvini era già all'interno del locale quando è arrivato Siffredi insieme alla moglie e ad alcuni amici: un curioso incrocio che li ha spinti a prendere posto assieme. Tpi.it fa sapere di aver chiesto a Rocco Siffredi di cosa avessero parlato i due, ma il diretto interessato si è trincerato dietro a un "non confermo né smentisco". Insomma, bocca cucita.

