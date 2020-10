Ilaria Capua e Mara Venier, imbarazzo a Domenica In sul vaccino: "Sono sicura che lo hai già fatto", "no, mai"

18 ottobre 2020 a

“Bisogna fare il vaccino anti influenzale, come sono sicura che Mara ha già fatto”, “no, io non l’ho mai fatto in vita mia”. Momento di leggero imbarazzo a Domenica In quando Ilaria Capua ha aperto il capitolo dei vaccini cercando man forte da parte di Mara Venier, che però le ha dato una risposta contraria al suo ragionamento. Nonostante il piccolo incidente, la virologa ha fatto il punto della situazione sull’epidemia da coronavirus che non è stata ancora sconfitta: “Stiamo vivendo una situazione che non riguarda solo l’Italia o l’Europa. Riguarda tutto il mondo, è un quadro molto complicato. Il virus non guarda in faccia a nessuno, il controllo della situazione dipende da noi, da ogni singolo individuo. È lo stesso della scorsa primavera, non si è indebolito e non si è neanche incattivito. Noi eravamo pronti - ha dichiarato la Capua - come comunità scientifica a rispondere ad una pandemia provocata da un virus sconosciuto. Già facevamo fatica a convincere i politici del rischio pandemico legato all’influenza, siamo partiti a fatica con la produzione del vaccino perché non c’era nulla. È tutto nuovo - ha chiosato - siamo partiti con grande investimenti e stiamo arrivando per fortuna”.

