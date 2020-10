Dpcm, Annalisa Chirico contro Giuseppe Conte: "Fanfara mediatica e attesa per non chiudere nulla?

19 ottobre 2020 a

A distanza da cinque giorni dall’ultimo, Giuseppe Conte ha firmato l’undicesimo Dpcm riguardante l’epidemia da coronavirus. Il Parlamento continua ad essere messo da parte dal premier, che sfrutta (malissimo) i “pieni poteri” per l’emergenza sanitaria: le nuove misure non sembrano abbastanza per rispondere alla curva di contagi e ricoveri che sta crescendo in maniera esponenziale. Annalisa Chirico si è unita al coro di chi critica l’operato del governo e soprattutto il modus operandi del premier: “In perfetto Conte-style: fanfara mediatica, pathos, attesa… e alla fine l’undicesimo Dpcm che in sostanza non chiude nulla ma delega il coprifuoco ai sindaci. Si consiglia vivamente di impiegare il tempo per aumentare tamponi, tracciamento, mezzi pubblici e terapie intensive”. La giornalista de Il Foglio ha poi fatto un appello alla serietà e ha aggiunto un’altra considerazione durante la diretta di Agorà su Rai 3: “Per la ripresa di un paese è importante anche il morale dei cittadini. Queste conferenze stampa annunciate, rimandate, questo clima continuo di emergenza… mettono uno stato di ansia e di stress. Tutto questo non aiuta, fa stare male”.

