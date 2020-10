Myrta Merlino a L'aria che tira contro Roberto Speranza e governo: "In casa rinchiudetevi voi"

21 ottobre 2020 a

Si mette male. Crescono i dubbi sulla gestione della pandemia da coronavirus, che in Italia ogni giorno che passa morde in modo più forte. E ora, con la seconda ondata, non soltanto le opposizioni o i "nemici storici" mettono in dubbio la bontà delle scelte del governo. E a dimostrarlo, per esempio, c'è questa introduzione di Myrta Merlino all'ultima puntata de L'aria che tira, in onda su La7 mercoledì 21 ottobre. La Merlino, infatti, riflette su quanto detto ieri sera da Roberto Speranza, l'invito a restare a casa avanzato a DiMartedì, in onda su La7. Durissime le parole della conduttrice: "Speranza dice state tutti a casa, io dico a voi che ci governate che è meglio se state tutti voi a casa". E ancora: "Conte in questo momento oscilla tra il fare tutto da solo e il delegare a regioni e comuni - sottolinea -. Dall'altra parte, governatori e sindaci si lamentano ma poi non vogliono troppe responsabilità è il famoso scaricabarile. La mia paura è che il barile finisca in mano agli italiani", conclude preoccupata e profetica Myrta Merlino.

