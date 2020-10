Myrta Merlino a L'aria che tira: "La vedete? Torna l'autocertificazione, non è andato tutto bene". Nel mirino il governo

22 ottobre 2020 a

Sempre più critica nei confronti del governo per la gestione dell'emergenza coronavirus, Myrta Merlino. Per il secondo giorno consecutivo, apre L'aria che tira su La7 con un intervento contro l'esecutivo. Nel mirino, i ritardi, ormai irrimediabili, nel prepararsi alla seconda ondata. "È incredibile che oggi parliamo di ospedali pieni, di file per i tamponi, di carenze di medici e infermieri e di tante persone in attesa della cassa integrazione", premette la Merlino. Dunque, sventola un foglio: "Ho di nuovo in mano l'autocertificazione...". Già, torna il modulo da compilare per uscire di casa laddove vige il coprifuoco. "La vedete? L'avevo strappata ma è tornata, è l'autocertificazione. Non è andato tutto bene", conclude con vis polemica la Merlino. Quel foglio, infatti, è un po' il simbolo della disfatta di Giuseppe Conte.

