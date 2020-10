Che tempo che fa, Dagospia contro Fabio Fazio: "Vincenzo De Luca minaccia Report e lui ride"

26 ottobre 2020 a

a

a

"La pavidità al potere". Dagospia stronca Fabio Fazio per la sua intervista al governatore della Campania Vincenzo De Luca. Lo sceriffo di Salerno pensa bene di sfruttare la trasmissione di Rai 3 per lanciare messaggi minacciosi a Report, trasmissione che va in onda sulla stessa rete di Che tempo che fa, Rai 3, e a un suo giornalista, Federico Ruffo, definito da De Luca "quello con il nome nibelungico". "E Fabiolo il grande intervistatore cosa fa? - chiede Dagospia malizioso - Difende i suoi colleghi di rete e il programma di Ranucci, ospitato poco prima? No, fa la sua solita risatina e invece di infuriarsi gli offre pure un faccia a faccia". Per la cronaca, De Luca aveva chiesto a Fazio se Ruffo "è stato licenziato o meno?".

De Luca show da Fazio, attacca il governo e se la prende con Report: "Voglio sapere se quel giornalista è stato licenziato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.