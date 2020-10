Massimo Galli a Fuori dal coro: "Io i morti li sto tristemente rivendendo. Lockdown unica garanzia"

28 ottobre 2020 a

"Io i morti li sto tristemente rivedendo". Massimo Galli lo scandisce con forza. In collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, il virologo capo del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano mette subito in chiaro: "Vorrei che tutti capissero che siamo sull'orlo di qualcosa di molto peggio, cioè la necessità di chiudere di nuovo tutto".

"Queste misure - spiega a proposito dell'ultimo Dpcm - possono essere ampiamente imperfette e sicuramente costituiscono un danno importante per tante persone con le attività compromesse. Ma attenzione: non abbiamo la controprova che funzioneranno" per frenare la curva dei contagi da coronavirus. "L'unica controprova è il lockdown, che ha funzionato e bene. Ma a che prezzo? Possiamo ripagarlo ancora?". La coperta è corta, conclude Galli, secondo cui il messaggio di fondo del Dpcm è: "Limitare la mobilità nel tempo libero, che dovrebbe essere correttamente inteso come uno state a casa per il maggior tempo possibile".

