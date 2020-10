Nizza, Giorgia Meloni sul killer sbarcato a Lampedusa: "Dalla Francia accuse gravissime, il governo italiano spieghi"

29 ottobre 2020 a

a

a

"Fratelli d'Italia chiede al Governo di chiarire quanto riportato dal deputato francese Eric Ciotti, secondo cui l'attentatore di Nizza sarebbe un tunisino arrivato in Francia passando per Lampedusa. Se confermata, la notizia sarebbe di una gravità inaudita e ci esporrebbe a rischio isolamento". Questo il tweet di Giorgia Meloni che chiede chiarimenti al governo italiano dopo l'attentato di Nizza, dove al grido di "Allah akbar" sono state uccise tre persone, una delle quali è stata decapitata dall'attentatore, un 25enne di origine magrebina. "È uno scenario che Fratelli d'Italia da tempo denuncia e che potrebbe concretizzarsi a causa della furia immigrazionista di questo Esecutivo - riprende la Meloni -. Conte, Di Maio, Lamorgese: di fronte a un'accusa gravissima l'esecutivo è obbligato a rispondere", scrive ancora in un secondo tweet la leader di Fratelli d'Italia (che posta anche il tweet del deputato francese sul killer di Nizza sbarcato a Lampedusa).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.