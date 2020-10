Guido Crosetto avverte Giuseppe Conte sulle rivolte in piazza: "Temo che la situazione stia sfuggendo di mano"

31 ottobre 2020 a

a

a

Tutti preoccupati per l'emergenza in corso. Anche Guido Crosetto che su Twitter si sfoga così: "Temo che la situazione stia sfuggendo di mano. Non solo per gli errori, che ogni nazione ha fatto nella lotta al Covid. Sta mancando la capacità di guidare e la percezione diffusa è un Governo diviso, incerto e debole. Ma quando un popolo perde la fiducia, scoppia il caos".

"Ma non è che Immuni...". Crosetto smonta l'arma anti-Covid di Conte: una falla drammatica?

Il riferimento del fondatore di Fratelli d'Italia, oggi imprenditore, è alle rivolte che si stanno riversando nelle piazze. Non a caso proprio ieri, 30 ottobre, a Firenze ci sono stati scontri tra la polizia e circa duecento persone che si sono radunate nel centro storico per protestare contro gli ultimi Dpcm firmati da Giuseppe Conte. Eppure, è l'allarme che giunge anche al Viminale, questo è solo l'inizio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.