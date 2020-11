Bruno Vespa, lezione a Giuseppe Conte e Roberto Speranza per fermare l'emergenza: "Cosa basta"

02 novembre 2020 a

a

a

Una lezione al governo. Nel bel mezzo della riunione dei capi delegazione dei partiti della maggioranza per un nuovo Dpcm, è Bruno Vespa in quattro e quattr'otto a stendere misure efficienti per fermare l'emergenza coronavirus. "Se si vogliono evitare estranei a cena basta il coprifuoco alle 21 - cinguetta il conduttore di Porta a Porta -. Per impedire gli aperitivi basta chiudere bar e ristoranti alle 15. Nei negozi e nei musei non c’è assembramento. Di buon senso mandare a scuola i bambini fino alla prima media". Poi il rimando alle pagine social di Giuseppe Conte e Roberto Speranza, giusto per far vedere che il messaggio è rivolto a loro.

"Dopo la doccia gelata delle Regionali". Vespa, fonti riservatissime su Salvini: "rivoluzione copernicana", cosa bolle in pentola

Vespa infatti sembra non apprezzare la deriva che stanno prendendo i giallorossi. In queste ore al vaglio ci sono nuove strette: dal coprifuoco nazionale alle 21/22, ai ristoranti chiusi anche per pranzo, fino alla didattica a distanza per gli alunni. Tutte misure che potrebbero definitivamente far affossare il Paese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.