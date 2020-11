Alessandra Moretti a Non è l'Arena, parla di crisi dalla sua "umile casetta". Il collegamento contestato: la insultano

02 novembre 2020 a

"Siamo estremamente preoccupati". Alessandra Moretti, europarlamentare veneta del Pd, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena conforta gli italiani: Bruxelles e Palazzo Chigi faranno di tutto per salvare le categorie più penalizzate dalla seconda ondata di coronavirus e dal rischio di nuovi lockdown. "Anche per chi governa è difficile prendere certe decisioni", ammette. Sufficiente? No, e non solo per Gianfranco Vissani e Daniela Santanchè che, in diretta, la contestano apertamente.

Sui social sono tanti che accusano l'esponente dem di predicare bene, dall'alto però della sua torre d'avorio. Non saranno i politici a subire le sanguinose conseguenze della crisi economica. E c'è chi per criticarla tira in ballo gli argomenti più ovvi e scontati della retorica anti-Casta: "Parla bene lei, dal tepore della sua casetta extra-lusso", scrive un utente. La Moretti è in collegamento dal salotto della sua abitazione, molto elegante, con tanto di caminetto e rassicurante fuoco acceso alle sue spalle. Da lì forse è difficile capire che un fuoco, quello vero e molto più pericoloso, sta già incendiando l'Italia.

