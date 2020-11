L'aria che tira, Myrta Merlino sul Dpcm: "Tra poco Conte dirà cosa verrà chiuso, ma niente mandrakate si perde sempre"

02 novembre 2020 a

“Tra poco Giuseppe Conte dirà cosa verrà chiuso, l’ultima chiamata prima di chiudere tutto”. Così Myrta Merlino a L’aria che tira ha parlato del nuovo Dpcm, che finora è stato caratterizzato da scontri feroci all’interno della maggioranza e soprattutto tra l’esecutivo e i governatori. “Purtroppo però ci arriviamo divisi come non mai”, ha infatti dichiarato la conduttrice di La7, che poi ha aggiunto: “Non sappiamo chi deve chiudere e si litiga anche su chi deve essere chiuso. Come diceva Gigi Proietti ‘niente mandrakate si perde sempre’”. L’amarezza di Myrta Merlino è comprensibile, dato che da diversi giorni va avanti uno scontro serrato tra le istituzioni per decidere cosa conterrà il nuovo Dpcm: secondo le ultime indiscrezioni c’è Italia Viva che continua ad essere contraria al coprifuoco su tutto il territorio nazionale alle 21, così come alla chiusura dei ristoranti la domenica. Chi la spunterà? Difficile fare pronostici, dato che lo stesso premier alla Camera ha dichiarato che “stanno arrivando nuove misure”, ma non quali.

