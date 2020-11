Mario Giordano a Fuori dal coro: "Vogliono mettermi il bavaglio ma stasera dico tutto". A valanga su Conte

04 novembre 2020 a

Campanaccio in mano, voce rotta dalla rabbia. Mario Giordano apre Fuori dal coro così, con un fiotto di indignazione: "Vogliono mettermi il bavaglio, ma io stasera dico tutto!", minaccia. Poi parte a raffica, su coprifuoco e lockdown imminenti.

Mario Giordano fuori controllo. In studio c'è Conte? Il suo clamoroso "vaffa" in diretta | Video

"Sapete cosa dico anche? Mentre si chiudono gli italiani in casa, mentre si sta lì a Palazzo Chigi... Non è ancora pronto il decreto? No, non è ancora pronto - chiede concitato alla regia (a tarda sera il premier Giuseppe Conte firmerà il Dpcm) -. Mentre noi aspettiamo il decreto che arrivi e che ci chiuda di nuovo a casa, si lasciano a casa 5.000 detenuti, mi viene la rabbia!".

