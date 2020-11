Pietro Senaldi a L'aria che tira: "Roberto Vecchioni? Ero nel suo liceo, lo vedevo sempre al bar con la Gazzetta"

04 novembre 2020 a

"Io ero nel liceo di Roberto Vecchioni proprio in quegli anni, non ero un suo allievo. Lui era un mito, una volta venne a fare una supplenza nella nostra classe, me lo ricordo molto bene". L'intervento di Pietro Senaldi a L'aria che tira, che ricorda come fosse nel liceo in cui insegnava Roberto Vecchioni. "Lo vedevo al bar con la Gazzetta in mano. Davanti al Beccaria c'è un bellissimo parco, erano i secondi anni ottanta". E ancora, aggiunge il direttore di Libero: "Una volta venne a fare una supplenza nella nostra classe. Mi sembra lui insegnasse nella L". Senaldi poi rivela che come artista "non lo conoscevo ancora bene, lo ho scoperto dopo. C'è un primo e un secondo Vecchioni".

