Peter Gomez a L'aria che tira: "Il risultato di Donald Trump va letto in chiave economica. Negli Usa il coronavirus non così rilevante"

Peter Gomez, ospite di L'Aria che Tira in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino, ha commentato lo stallo delle elezioni presidenziali Usa. Il giornalista ha voluto rendere merito alla campagna elettorale del presidente Usa, Donald Trump. Pur se i sondaggi lo davano in calo e travolto dai voti del partito democratico, The Donald ha ribaltato questa ipotesi: "L'onda blu di Joe Biden non c'è stata", ha commentato Gomez."

"La questione coronavirus non è considerata così rilevante da una parte dell'elettorato americano. Di fatto il risultato di Trump va letto in chiave economica. Il presidente Usa in questi anni, persino durante la pandemia di Covid, ha dato dei buoni risultati dal punto di vista economico. Non a caso si gioca tanto in quei stati dove i blue collar guardano al proprio posto di lavoro che non è più incerto come prima", conclude il direttore del fattoquotidiano.it. Già, negli Stati Uniti la questione economica è centrale, più rilevante del coroanvirus. Senza entrare nel merito, di certo qualcosa di molto diverso rispetto a ciò che accade in Italia, dove la soluzione è sacrificare la nostra economia e recidere il nostro tessuto sociale.

