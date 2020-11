Dpcm, l'amarezza di Peter Gomez: "Vi ricordate cosa aveva detto Sergio Mattarella questa mattina?"

01 novembre 2020 a

a

a

Una sintesi brutale, quella di Peter Gomez, che riassume la mattinata di trattative sul dpcm tra governo e regioni su Twitter, così: "Lockdown locali, molte Regioni non li vogliono e fanno muro col governo. Attilio Fontana: Misure uniformi. E con Giovanni Toti e Alberto Cirio chiede stop mobilità per over 70. Riunione aggiornata a domani". Qui, la fredda cronaca. Ma poi, il direttore del sito del Fatto Quotidiano aggiunge: "Mattarella in mattinata aveva chiesto a tutti unità". E il senso del cinguettio di Peter Gomez sta tutto in questa chiusa: ancora una volta, gli appelli di Sergio Mattarella non vengono raccolti. Da nessuno.

"Cretini". Monumentale Peter Gomez, volano insulti: da Giuseppe Conte in giù, un massacro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.