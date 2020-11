Donald Trump, Meghan Markle alle elezioni: prima volta per una reale inglese, chi ha votato

04 novembre 2020 a

Meghan Markle è la prima componente della famiglia reale inglese ad aver votato in una elezione presidenziale americana. La duchessa di Sussex è infatti anche una cittadina americana e quindi aveva pieno diritto di esprimere la propria preferenza tra Donald Trump e Joe Biden: il suo voto è già storia, dato che non ha precedenti tra i reali di Buckingham Palace. Ma a chi sarà andato il voto di Meghan Markle? Nessuna conferma ufficiale, però i media americani sono convinti che si sia espressa a favore del candidato democratico Biden, dato che in passato è stata più volte critica nei confronti del presidente Trump. Inoltre si suppone che la moglie del principe Harry abbia votato per posta, dato che non è stata avvistata in fila in nessun seggio elettorale: il suo quindi pare che sia stato uno di quei voti che Trump definisce “magici” perché provenienti dal servizio postale e largamente favorevoli ai democratici.

