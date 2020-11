Rula Jebreal contro Donald Trump: "Anche se perde il trumpismo e il razzismo rimane, i miei vicini di colore hanno paura"

05 novembre 2020 a

Rula Jebreal non si smentisce mai e anche in questa tornata elettorale fa il tifo per i democratici. "Anche se Donald Trump perde - esordisce ospite ad Atlantide su La7 -, e i dati sembrano confermare, il trumpismo è ancora vivo negli USA così come il razzismo. C'è paura tra le persone di colore". Nel programma condotto da Andrea Purgatori la giornalista ricorda la morte di George Floyd per mano di un agente quasi a voler dare tutta la colpa al presidente uscente. "Quello che è accaduto a Floyd, accadrà per secoli". E ancora: "Così come il razzismo sempre presente. A New York i miei vicini di colore hanno paura".

Infine la Jebreal ricorda il drammatico massacro per mano di un suprematista bianco: "In quella vicenda ci finì anche un bambino piccolo, Trump chiese di andare in ospedale solo per farsi pubblicità". Durissime parole quelle della scrittisce palestinese che ancora una volta fomentano l'odio.

