Roberto Burioni e lo sfottò a Donald Trump: "Come il mio amico quando la fidanzata scappò con un altro in Costa Azzurra"

Anche Roberto Burioni scende in politica. Il virologo commenta le elezioni americane paragonando Donald Trump a un suo amico in quella che sembra a tutti gli effetti una critica. "Un mio amico era fidanzato. - cinguetta -. La ragazza in un giorno di giugno senza dire niente se ne andò con un altro in Costa Azzurra. Quando chiedevamo al mio amico se era ancora fidanzato, rispondeva ’sì, perché lei non mi ha lasciato quindi stiamo insieme. Trump mi ricorda questo amico".

Il riferimento è scontato: il presidente uscente ha affermato di fare ricorso alla Corte Suprema per contestare il voto postale che potrebbe far vincere l'avversario Joe Biden, visto che i voti vengono contati a seggi chiusi e - a detta del tycoon - possono essere più facilmente ritoccati.

