Stefano D'Orazio, la confessione di Barbara d'Urso "Sono disperata, ricordo quando..."

È disperata Barbara D’Urso dopo la scomparsa del batterista e amico Stefano D'Orazio. Con uno struggente messaggio su Instagram la popolare conduttrice ha voluto dire addio al volto storico dei Pooh, morto nella tarda serata di ieri 6 novembre a Roma. “Io per te ero ‘Ursus’ e tu per me ‘Orazio’...hai visto crescere i miei figli...”, inizia così il messaggio della D’Urso. La didascalia accompagna una foto in cui lei abbraccia l’amico e sua moglie. Poi continua: “Natali e Natali passati insieme.. e non solo. Sei stato il primo a correre a Napoli un attimo dopo che il mio papà mi aveva lasciato”. La conduttrice di Pomeriggio Cinque poi ha ricordato un momento importante delle loro vite: “Mi hai voluto come tua testimone quando hai sposato Titti, che ti ama tanto… ed ora come faremo? Come??”. Un dolore forte, testimoniato dalle ultime parole del post: “Disperata. Punto”.

