Joe Biden, Dagospia a valanga: "Sapete chi sono stati i primi a congratularsi con lui?". Mazzata su Renzi

08 novembre 2020 a

a

a

"Indovinate chi sono stati i primi a congratularsi con Joe Biden?" Sadico Dagospia, sbatte Matteo Renzi in prima pagina. Motivo? La "curiosa" fascinazione dell'ex premier per il 78enne neo-presidente degli Stati Uniti. D'accordo, l'alternativa era l'odiato Donald Trump, ma c'è in ogni caso puzza di bruciato. "La prima volta che Biden è stato eletto senatore è stata nel 1973, quando c'era il governo Andreotti II - ricorda Dago -. La prima volta che si è candidato presidente è stata nel 1987 (per le primarie democratiche vinte da Dukakis) quando c'erano il governo Goria e Andreotti ministro degli Esteri". "Curiosamente - tira le somme il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino - i primi a congratularsi con lui sono stati i teorici della rottamazione".

"Governano da anni senza consenso e criticano pure Trump". Senaldi a valanga sul Pd: "Con che faccia?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.