Alberto Zangrillo "espulso dall'ordine dei medici". Dino Giarrusso, in diretta: "Questi luminari infallibili..."

Una frecciatina ad Alberto Zangrillo? Sembra proprio di sì. Dino Giarrusso - intervenuto ad Agorà su Rai 3 - sul coronavirus dice: “Dei medici molto importanti che vengono trattati come luminari infallibili dicevano che era più facile essere colpiti da un fulmine piuttosto che dal Covid-19, e che il virus era clinicamente morto. Sono stati espulsi dall’Ordine dei Medici? No”. Il riferimento del grillino pare essere molto chiaro. Il primario di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano aveva infatti sostenuto, mesi fa, che il virus era clinicamente morto e che la letalità era differente.

Ma non è finita qui, perché l'europarlamentare pentastellato rincara la dose: "Questa estate alcuni opinion leader di questo Paese dicevano che la carica virale era morta. Si andavano a fare i convegni al Senato senza mascherina. Mi auguro che ci sia una ammissione di errore ma finora non l’ho sentita da nessuno” commenta questa volta in polemica con Matteo Salvini.

