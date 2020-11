Aurora Ramazzotti positiva al coronavirus. L'annuncio in diretta a Ogni Mattina: "Sono in autoisolamento"

09 novembre 2020 a

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, è positiva al coronavirus. Lo ha comunicato lei stessa durante il collegamento con Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe e Alessio Viola, per il quale la ragazza ha spesso realizzato servizi in giro per l'Italia. “Non mi sento molto bene. Adesso sono in autoisolamento. Ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi”, ha spiegato Aurora. L'influencer ha realizzato che poteva trattarsi del virus in un momento ben preciso: "Mi è arrivata la tosse che io non ho mai. Perciò ho capito che poteva essere lui, anche se ho sperato di no”. Per la Ramazzotti si tratta del sesto giorno di coronavirus, ma non manca la positività: "Sono sulla via della guarigione".

La ragazza ha spiegato che adesso si trova con il suo fidanzato, senza specificare se anche lui sia positivo oppure no. Aurora Ramazzotti, poi, ha detto di sapere chi potrebbe averla contagiata e, stando ai suoi calcoli, i sintomi sono comparsi dopo cinque giorni. “Fortunatamente l’ho capito subito e mi sono isolata. Abbiamo avuto la prontezza di confinarci, quindi non abbiamo avuto contatti con altre persone”, ha concluso.

