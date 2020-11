Iva Zanicchi e la battaglia al coronavirus, il video dall'ospedale: "Io so che ce la farò"

09 novembre 2020 a

Cannula per l'ossigeno e respiro un po' affannato. Iva Zanicchi si mostra così dal letto dell'ospedale a Vimercate, dove è stata ricoverata per una polmonite bilaterale, patologia sopraggiunta in seguito al contagio da Covid-19. La cantante aveva annunciato di essere positiva qualche giorno fa e dopo una primo isolamento a casa, è stato necessario il ricovero a causa di un peggioramento dell'infezione. Ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute è la cantante stessa con un video su Instagram. "Purtroppo sono finita in ospedale, ho la polmonite bilaterale. Tutti mi dicono che ce la farò, io so che ce la farò. Oggi c’è una bellissima giornata fuori. Mi raccomando fate attenzione", ha detto la Zanicchi.

Iva Zanicchi, "condizioni peggiorate". Coronavirus: ricoverata in ospedale a 80 anni

