Giorgio Palù a L'aria che tira, dubbi sul vaccino: "Dopo le mutazioni il coronavirus è diventato più contagioso"

Tira il freno, meglio non cantare vittoria. Neppure dopo l'annuncio sul vaccino. Si parla di coronavirus e, a parlarne, è il virologo Giorgio Palù. Ospite in collegamento a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, spiega: "Il Covid è più contagioso oggi per via delle mutazioni che ha subito, è molto probabile che dovremo conviverci". Insomma, il vaccino potrebbe non metterci al riparo da future mutazioni. Dunque, interpellato sulla ragione per la quale resti un po' ai margini dell'universo mediatico dei virologi, Palù spiega: "L'Italia è sempre stata così dal Medioevo in poi, ci si divide tra guelfi e ghibellini, quindi cerco di sottrarmi il più possibile a queste interviste", conclude.

