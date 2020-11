Mario Giordano, a Fuori dal Coro l'avvocato Franchi: "Causa contro la Cina per la pandemia". Il processo del secolo?

10 novembre 2020 a

a

a

"La pandemia ci ha bruciato 15mila miliardi di euro, praticamente come se fosse sparita l'Europa". Mario Giordano a Fuori dal coro "processa" il regime comunista per il disastro scatenato a Wuhan. Qualcuno parla di coronavirus creato e "fuggito" da un laboratorio. Di certo però, suggerisce Giordano, c'è che qualcuno ha chiesto i danni a Pechino. "L'ha fatto lo stato americano del Missouri e un avvocato italiano, per conto di due aziende".



"Si parla di 16mila morti...". La "cinese" Botteri parla, Senaldi sbotta: "Ma chi ci crede?". Balle di regime a DiMartedì | Video

L'avvocato è Giovanni Franchi, di Konsumer, ed è in collegamento con Giordano. "Davvero nell'udienza fissata per il 9 luglio 2021 a Parma ci sarà la Cina? ""Il fatto che ci sia o meno la Cina in Tribunale a Parma non avrà alcuna rilevanza - premette il legale -. Il tribunale giudicherà in base alle leggi vigenti, a cominciare dalla violazione di norme internazionali, perché la Cina ha omesso di comunicare i fatti, ritardando e provocando il morbo in Italia e nel mondo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.