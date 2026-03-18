Referendum, Bachelet la spara grossa: "Dal comitato per il 'no' toni civili". Ma lui giorni fa...

Una sparata che più grossa non poteva essere quella di Giovanni Bachelet. Il presidente del Comitato 'Società civile per il no al referendum', a margine della manifestazione di chiusura della campagna in piazza del Popolo, arriva a dire che il comitato che rappresenta, "che è quello che convoca la manifestazione di oggi, ha mantenuto sempre toni civili". E ancora: "Il Comitato non è mai stato coinvolto in toni accesi o in cose brutte. Abbiamo girato per tante città, piazze, strade, ma sono state tutte cose civili", aggiunge, sottolineando come la campagna sia stata, a suo giudizio, "un riappropriarsi della Costituzione", anche per chi ha avuto modo di riscoprirne storia e contenuti. "Io questa campagna brutta non l'ho vista, l'ho vista in televisione, ma non tra la gente".

E pensare che lui stesso, sui suoi profili social, definiva dei cessi chi era a favore del sì. Tutto vero. Commentando la notizia della nascita di un nuovo comitato con oltre 250 professionisti sanitari a sostegno della riforma Nordio, il fisico ha scritto: "Nasce il comitato 'Sanitari per il Sì'" e a corredo la foto di un wc e di un bidet, sanitari nel senso tecnico del termine.