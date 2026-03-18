La Pennicanza, stoccata di Fiorello ad Amadeus: "Ritirati!"

Fiorello apre La Pennicanza celebrando Biggio: “Ieri è successo l’inimmaginabile: questo uomo, sempre al mio fianco, e gli altri della fiction ‘Le libere donne’ hanno vinto la sfida degli ascolti randellando il Grande Fratello e Canale 5! The winner is… Fabrizio Biggio!”. Poi entra Biggio che emozionato commenta: “Volevo dedicare questo premio alla mia famiglia, a quelli che hanno sempre creduto in me, e anche a te… e salutare tutti gli amici di Mediaset!”. Subito Fiorello commenta: “Ora è il momento di ritirarti… vai sul Nove!”.

Spazio poi ai motori con il fenomeno del momento: “Kimi Antonelli, baby della Formula 1, ha solo 19 anni… io a quell’età a stento guidavo il triciclo!”. Parte l’effetto pista e arriva il finto Kimi Antonelli: prima sfreccia senza riuscire a parlare, poi il collegamento con voce da bambino: “Sono proprio io! Sulla macchina mi hanno fatto mettere l’adesivo ‘bambino a bordo’… ho vinto il Gran Premio ma la mamma si è arrabbiata, dice che vado troppo forte! Le Ferrari? Le vedo dallo specchietto e gli faccio una pernacchia… lo so che non è sportivo, ma io sono un bambino”.