Angelo Bonelli frigna: "Fedez non mi ha invitato". E Marra lo umilia

"Io non sono stato invitato": così Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, ha commentato un post su Instagram di Pulp Podcast, il podcast cui è stata invitata la premier Giorgia Meloni domani, giovedì 19 marzo, per parlare del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Non è tardata ad arrivare la risposta di Mr Marra, uno dei conduttori del podcast insieme a Fedez, che ha scritto: "È venuto Fratoianni a Bone'", riferendosi all'ospitata di Nicola Fratoianni, compagno di partito di Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra. Una dimenticanza, forse, da parte di Bonelli.

Intanto, un'altra polemica sempre collegata al podcast è stata sollevata in ambito La7. Dalla redazione di DiMartedì sarebbe stato chiesto al rapper di inviare alcuni spezzoni del podcast per trasmetterli in diretta. E a denunciarlo è stato proprio Fedez. Tuttavia, quando i due conduttori hanno chiesto in cambio la presenza di Davide Marra in studio, a DiMartedì avrebbero deciso di prendere i virgolettati senza trasmettere i filmati.