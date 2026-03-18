Angelo Bonelli frigna: "Fedez non mi ha invitato". E Marra lo umilia

"Io non sono stato invitato": così Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, ha commentato un post su Instagram di Pulp Podcast, il podcast cui è stata invitata la premier Giorgia Meloni domani, giovedì 19 marzo, per parlare del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Non è tardata ad arrivare la risposta di Mr Marra, uno dei conduttori del podcast insieme a Fedez, che ha scritto: "È venuto Fratoianni a Bone'", riferendosi all'ospitata di Nicola Fratoianni, compagno di partito di Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra. Una dimenticanza, forse, da parte di Bonelli.
Intanto, un'altra polemica sempre collegata al podcast è stata sollevata in ambito La7. Dalla redazione di DiMartedì sarebbe stato chiesto al rapper di inviare alcuni spezzoni del podcast per trasmetterli in diretta. E a denunciarlo è stato proprio Fedez. Tuttavia, quando i due conduttori hanno chiesto in cambio la presenza di Davide Marra in studio, a DiMartedì avrebbero deciso di prendere i virgolettati senza trasmettere i filmati.
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"Siamo stati contattati verso le 8 dalla redazione di Giovanni Floris di DiMartedì - si è sfogato Fedez in una storia Instagram -. Ci viene richiesto l’utilizzo di alcuni stralci di nostre puntate: Tajani, Vannacci e Gasparri. A quel punto chiediamo il motivo. Intuiamo dalla conversazione che si vuole in qualche modo mettere degli stralci di puntate – quelli in cui ca**eggiamo e gigioneggiamo – per sminuire i contenuti del nostro podcast. E quindi diciamo: 'Siamo assolutamente disponibili a darvi queste clip a patto che Davide Marra possa presenziare per difendere l’onorabilità del podcast'. Cosa fanno? Non invitano Marra e al posto delle clip mettono tre virgolettati passando sopra a centinaia di puntate in cui abbiamo parlato di tante cose e tematiche sensibili e lo abbiamo fatto in maniera deontologicamente professionale. Complimenti alla vostra di deontologia invece".