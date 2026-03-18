Ilaria Salis, "che emozione": clamoroso, ecco chi è la donna accanto a lei

"Stiamo partendo per Cuba per portare aiuti umanitari porteremo farmaci alla popolazione". Lo ha affermato l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis alla partenza della missione umanitaria internazionale European Convoy for Cuba. "Ma questa missione oltre ad avere uno scopo umanitario ha anche uno scopo politico ovvero quello di mettere i governi e l'Unione Europea davanti alle loro responsabilità - ha aggiunto - questo embargo è stato considerato ripetutamente contrario al diritto internazionale da risoluzioni dell'Onu votate a larghissima maggioranza e quindi ci chiediamo come possano il governo italiano e l'Ue stare in silenzio".

Una volta sbarcata sull'isola, l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra non ha perso l'occasione di farsi fotografare con una celebrità del luogo. Di chi si tratta? Della figlia di Che Guevera, storico rivoluzionario comunista diventato ormai il simbolo indiscusso di tutti i compagni. "Che emozione - ha scritto Ilaria Salis su Instagram, con Aleida Guevara - compagna, dottoressa e figlia del Che". Il tutto accompagnato da un bel cuore rosso. Ma sui social sono fioccati commenti non proprio entusiasti per l'incontro della Salis: "Cerca bene magari trovi anche qualche nipotino del baffone", "Hai ricordato alla compagna i danni che il padre insieme a quei due fratelli imbecill*** hanno fatto al paese?".